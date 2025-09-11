Giappone: tutti pazzi per il vino sammarinese, a Tokyo degustazioni e premi in TV

I giapponesi non hanno mai fatto segreto del loro amore per vini e spumanti sammarinesi. Il “vino della pace” lo chiamano a Tokyo, con riferimento alla storia dell'antica terra della libertà. Nell'anno dell'Expo di Osaka il vino diventa protagonista di un programma televisivo. Su “World Buzz Channel” - canale social del network Fuji TV – una puntata dedicata proprio a San Marino.

Davanti alle telecamere le premiazioni della Cantina San Marino agli ambasciatori del vino nostrano in Giappone. Tra loro anche la presentatrice del programma Ayaka Shimada. E la partecipazione speciale della rockstar Toshihiko Takamizawa. L'artista, ambasciatore del Padiglione San Marino ad Expo, ha una sua vigna sul Titano e ha dedicato parole di ammirazione verso la Repubblica.

Poi via alla degustazione di vini e prodotti gastronomici. Ospiti: il commissario generale per Expo, Filippo Francini, la direttrice di padiglione, Laura Franciosi, e l'enologo della Cantina San Marino, Michele Margotti. A loro il compito di testare e giudicare una serie di abbinamenti, più o meno tradizionali. Un modo per avvicinare ancora di più le due culture. “Siamo differenti e complementari – spiegano gli ospiti – ma uniti dagli ideali di pace e libertà”.







