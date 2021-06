UNIONE DONNE SAMMARINESI Gibilterra: “sì” alla depenalizzazione dell'aborto

Gibilterra: “sì” alla depenalizzazione dell'aborto.

Ieri, nello Stato europeo di Gibilterra si è svolto il referendum per la depenalizzazione dell'aborto e ha vinto il “sì”.

La popolazione è di circa 34.000 persone, circa come quella sammarinese. Su 12.343 votanti, 7.656, cioè il 62%, hanno votato "sì", mentre il 4.520, il 36%, hanno votato “no”. La stessa vittoria l'ha conquistata anche l'Irlanda nel 2018, con il 66,4%.

Unione Donne Sammarinesi si congratula con le attiviste di “Gibraltar for Yes” per l’enorme impegno profuso e per l’importante risultato conseguito. Nei prossimi mesi non mancheranno momenti di confronto con queste donne straordinarie che hanno portato il proprio Paese nel novero di paesi più moderni e civili.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: