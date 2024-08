11° EDIZIONE Gigi e Andrea tornano in coppia per il San Marino Comics Grande attesa per lo spettacolo dello storico due comico italiano. Grande soddisfazione di organizzatori e autorità per quella che è stata definita “la migliore edizione di sempre”.

In centinaia ieri sera si sono ritrovati a Campo Bruno Reffi per la cerimonia inaugurale del San Marino Comics. Grande soddisfazione di organizzatori e autorità per quella che è stata definita “la migliore edizione di sempre”. Oggi un'altra giornata di spettacolo in tutto il Centro Storico e non solo. Ampi consensi per la nuova area E-sport, l'ampia scuola di magia di Harry Potter a Palazzo Graziani e gli incontri con gli ospiti al Teatro Titano.

Grande attesa nel pomeriggio per lo spettacolo di Gigi e Andrea, storico duo comico italiano tornato in coppia proprio in occasione del Comics.

Nel servizio l'intervista a Gigi e Andrea

