SAN MARINO Giochi del passato: un gruppo di ragazzi della scuola media crea l'Associazione Caratelle Sammarinesi Non solo la riscoperta di un gioco praticato dai loro genitori e nonni, ma anche un occasione di restare “sconnessi” da videogiochi e social.

Un garage come sede e laboratorio, un logo ufficiale e anche alcuni sponsor per aiutarli nei loro progetti: è l'Associazione Caratelle Sammarinesi nata da un gruppo di ragazzi che frequentano le scuole medie. Non solo la riscoperta di un gioco praticato dai loro genitori e nonni, ma anche un occasione di restare “sconnessi” da videogiochi e social.

Di seguito l'intervista ai ragazzi:

Nicola Bollini: "La nostra storia è nata appunto da un video su YouTube che Stefano ha visto, di uno youtuber che ha creato un go kart partendo da un bancale e ci è venuta questa idea folle di creare una caratella, anche perché avevamo preso spunto dalla Red Bull che aveva fatto qui la gara. Quindi siamo partiti da un passeggino, l'abbiamo smontato, gli abbiamo messo sopra un asse e piano piano abbiamo cercato di mettergli abbellimenti, di mettergli uno sterzo - perché prima non c'era - e anche un seggiolino che ci tenesse di più."

Quanto ci mettete a creare una caratella?

Stephane Maroncelli: "Dipende dal tipo. Per esempio per quelle piane - quelle da gara diciamo, d'asfalto - ci mettiamo all'incirca 10 minuti, se abbiamo tutti i pezzi già tagliati, le ruote, le viti già pronte. Invece come l'esemplare con lo sterzo, appunto, che ci ha dato l'origine, ci abbiamo messo quasi anche tre mesi a completarlo".

Quali sono i vostri progetti futuri per questa Associazione?

Gabriel Roman: "Allora, sicuramente fare una caratella in metallo che sarà una cosa enorme e ci metteremo non so quanto. Poi vorremmo fare anche molte di più caratelle, partecipare a più gare e diventare un'Associazione vera e propria perché adesso lo siamo solo di fatto, purtroppo."

Samuel Gardella: "E un'altra cosa: noi abbiamo fatto questa Associazione anche per stare un po' tutti insieme e ritrovarci."



Per farsi conoscere i ragazzi hanno aperto anche un canale ufficiale su YouTube. A fine settembre poi in programma la partecipazione, come Associazione, alla festa del castello di Serravalle.



Giacomo Bollini: "Sì, diciamo che è il più grosso che vogliamo organizzare finora, che è una gara di caratelle organizzata dal castello di Serravalle in occasione della festa del Castello in cui abbiamo deciso di partecipare e portare le nostre caratelle. Sarà un momento soprattutto per ragazzi della nostra età ma anche adulti, persone che si vogliono divertire diciamo in generale".

Nella vostra associazione è aperta a tutti, quindi chi vuole iscriversi come può fare?

Giacomo Bollini: "Diciamo che chiunque può iscriversi però cerchiamo soprattutto ragazzi che abbiano delle competenze e con tanta voglia di lavorare."



L'obiettivo principale resta però il divertimento attraverso la riscoperta dei giochi del passato.

Voi avete l'aiuto anche dei vostri parenti?

Stephane Maroncelli: "Sì, di un genitore che di solito per esempio è mio padre Fabio Baroncelli che di solito dopo lavoro ci viene qui a dare una mano, ci dà i consigli e poi la sera dopo lavoro appunto ci inizia a tagliare, ci facciamo i progetti e appunto finiamo le caratelle con degli ottimi risultati direi."



Nel servizio l'intervista ai ragazzi

