Giochi del Titano: bilancio che cresce; 32 milioni di ricavi. Caronia: "Ora ampliare l'offerta"

Già a marzo, durante la presentazione della rassegna letteraria "Mementi", il Direttore della Giochi del Titano Salvatore Caronia anticipava, con soddisfazione ma senza sbilanciarsi troppo, il grande risultato economico dell'attività di società e gruppo.

Oggi che il bilancio è sul tavolo dell'Assemblea dei Soci, può far parlare i numeri: “Quest'anno si è chiuso con ancora un significativo incremento del 7,1%, portando a circa 32 milioni di euro i ricavi complessivi dell'anno e ha visto sostanzialmente una distribuzione degli utili pari a circa 9 milioni e 500.000. Quindi sicuramente un buon risultato”. Ma c'è anche un altro aspetto sul quale Caronia si sofferma: la società – dice – è vitale, gode di buona salute.

Ne sono la prova i circa 220.000 ingressi registrati nel 2024 e gli oltre 21.000 nuovi clienti. “E' chiaro che dopo tre anni di linea di crescita di questo tipo, aspettarsi ancora ulteriore crescita in una situazione di mercato difficile per effetto della crisi della guerra e anche per diverse congiunture internazionali è un po' dura da prospettarsi, soprattutto perché abbiamo fatto anche l'over fisico nel fine settimana. Le nostre sale sono già al completo e forse pagheremo un prezzo. Caronia guarda al futuro: "La realtà è che bisogna credere al nostro piano industriale e realizzarlo al più presto, per poter diversificare e ampliare l'offerta di gioco”.