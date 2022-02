SAN MARINO Giochi del Titano: San Marino incasserà circa 10 milioni di euro Sono i dati pre-consultivi della società per il 2021. "Risultato importante - commenta il direttore Salvatore Caronia - che contribuirà al welfare dello Stato"

Nonostante quattro mesi di chiusura a causa della pandemia il 2021 della Giochi del Titano è stato un anno positivo. La società infatti, dai dati pre-consultivi, porterà nelle casse dello Stato la stessa contribuzione economica del 2019, ultimo anno prima della pandemia. “Un risultato – evidenzia Salvatore Caronia, direttore Giochi del Titano – che ci soddisfa molto e che contribuirà al welfare dello Stato”.

"Nel corso dell'esercizio del 2021 - spiega - anche se ancora non abbiamo il bilancio ma solo di qualche dato pre-consultivo, è andato molto bene per il periodo di apertura. Noi siamo una società dello Stato e la nostra mission è creare quante più risorse per il nostro azionista, lo stato quindi, per fare in modo che possano essere riutilizzarli in termini di welfare, sostegno a San Marino, e quindi siamo soddisfatti nel poter dire che, malgrado quattro mesi di attività in meno e le restrizioni, l'esercizio del 2021, nel suo complesso, va a favore dello Stato con la stessa contribuzione economica del 2019, l'ultimo anno gestito prima del covid. Lo Stato quindi incasserà circa 10 milioni di euro tra imposte e utili alla società anche per il 2021".

Nel servizio l'intervista a Salvatore Caronia (Direttore Generale Giochi del Titano)

