Giochi: in arrivo nuove regole e apparecchi per contrastare la ludopatia. Introdotto il Gratta e Vinci sammarinese.

Prevenire il gioco patologico: questo lo scopo del nuovo Decreto Delegato, fresco di approvazione, che introduce novità fra le tipologie di gioco consentite sul Titano e che mette al centro la sicurezza del giocatore.

Una nuova tipologia di apparecchi automatici da gioco con premio in denaro sarà installata entro l'estate e sostituirà quella già esistente. Dotati di controllo da remoto che sarà gestito direttamente dall’Ente di Stato dei Giochi, i nuovi dispositivi potranno essere bloccati o sbloccati, funzionando solo in determinati orari per generare una fascia protetta a tutela dei giocatori più esposti. Prevista anche la possibilità di mostrare a video messaggi generati contro la dipendenza.

Un limite importante è stato altresì posto alla perdita effettiva di denaro, limitata a 50 euro per ogni ora di gioco e con un numero massimo di partite giocabili in un’ora: non oltre 300.

Il Consiglio Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi del Titano plaude all'approvazione del Decreto Delegato e ringrazia la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio per la collaborazione e il supporto ricevuti durante la stesura dell’aggiornamento normativo, dicendosi certo che la norma sarà studiata da altri Enti normatori grazie ai nuovi standard di sicurezza stabiliti in ambito internazionale sulle macchine da gioco con vincita in denaro installate nei locali pubblici.

Fra le novità anche l’introduzione di una lotteria sammarinese ad estrazione istantanea - i cosiddetti “Gratta & Vinci”- .

