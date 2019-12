Gioco d'azzardo: un aiuto dallo Sportello gioco patologico, nuova attività di prevenzione verso le famiglie

L'Ente di Stato dei giochi rilancia le attività di prevenzione sul gioco d'azzardo patologico. A tutte le famiglie sammarinesi è stato inviato un volantino per far conoscere il servizio d'aiuto offerto dallo Sportello gioco patologico. Lo sportello lavora sia sul fronte della diffusione di informazioni per una gestione sicura e consapevole del problema sia sulla prevenzione delle questioni collegate al fenomeno. Il servizio è aperto sia ai giocatori che alle loro famiglie e vi si può accedere anche senza richiesta del medico curante. Basta telefonare al numero verde 800 788 883. Viene offerta poi la formazione per scuole, operatori di sale da gioco e altri soggetti e diagnosi tramite colloquio o test, insieme al colloquio di riammissione per chi si è autoescluso dalle sale da gioco.



