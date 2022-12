Giornalismo costruttivo: le pratiche della buona informazione

Il giornalismo costruttivo propone una narrazione che si basa sul contesto, il problema, la soluzione e la lezione da imparare. In un panorama di informazioni sempre più frammentate sui numerosi canali di comunicazione, la notizia spesso si focalizza solo sul problema. Il giornalismo costruttivo propone dei contenuti informativi che forniscono al lettore uno scenario completo: notizia, problema e possibile soluzione.

"Perché dobbiamo fare buon giornalismo? L'obiettivo principale di noi giornalisti deve essere quello di distinguerci dall'infodemia - afferma Silvestro Ramunno, presidente ODG Emilia Romagna - avere quindi una voce diversa dal bombardamento di informazioni rispetto al quale siamo sottoposti dal mattino alla sera da migliaia di canali. Quello che dobbiamo far noi con la formazione, con la deontologia e l'etica, è quello di dare informazioni di interesse pubblico".

Su quest'ultimo punto importante non porre sullo stesso piano, spiega Ramunno, l'interesse pubblico con l'interesse del pubblico: "Noi raccontiamo storie, fatti che sono di interesse pubblico non solo l'interesse del pubblico che banalmente può essere quello dei click, noi non lavoriamo per fare quello".

Nel servizio l'intervista a Silvestro Ramunno (Presidente ODG Emilia Romagna)