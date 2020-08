Giornalismo: parte il tavolo misto per rivedere la legge sull'editoria

L'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

Parte il tavolo misto per rivedere la legge sull'editoria. Questa mattina l'incontro tra una delegazione della Consulta per l'Informazione, presieduta da Roberto Chiesa, e il segretario all'Informazione, Teodoro Lonfernini. Al centro del confronto proprio la normativa che regola la professione giornalistica e dalla quale nascono una serie di questioni da risolvere. Dai rappresentanti dei giornalisti sono infatti stati illustrati i problemi con i quali si scontra chi fa informazione a San Marino. Tra gli obiettivi principali c'è quello di far diventare la Consulta un vero e proprio Ordine professionale così da arrivare a maggiori tutele, sia per gli addetti ai lavori, sia per gli amministratori pubblici e per i cittadini che fruiscono delle notizie. Ora si punta ad avere una nuova legge per la fine del 2020.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato all'Informazione, Teodoro Lonfernini