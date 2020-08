CONSULTA Giornalismo: parte il tavolo misto per rivedere la legge sull'editoria

Obiettivo: arrivare entro la fine dell'anno ad una nuova normativa che regoli la professione giornalistica. Prende il via il tavolo tra operatori dell'informazione e istituzioni per 'ridisegnare' una legge, quella sull'editoria, dalla quale è nata una serie di questioni da risolvere. A palazzo Mercuri l'incontro tra una delegazione della Consulta, presieduta da Roberto Chiesa, e il Segretario di Stato all'Informazione. Tra gli scopi principali, quello di far diventare la Consulta un vero e proprio Ordine professionale così da offrire maggiori tutele, sia per i giornalisti che per gli amministratori pubblici e i cittadini. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“E' una giornata storica per la Consulta – commenta il presidente Chiesa – perché finalmente abbiamo acceso l'interruttore. Siamo pronti a collaborare affinché in tempi brevi fare il giornalista a San Marino diventi meno complicato”. Dalla consulta, poi, un ringraziamento a Lonfernini per l'attenzione e l'ascolto.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato all'Informazione, Teodoro Lonfernini

