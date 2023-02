Giornalisti del Titano festeggiano il patrono, San Francesco di Sales

Un momento liturgico nella Chiesa di Murata per la festa di San Francesco di Sales, Patrono dei Giornalisti e degli Operatori della Comunicazione Sociale che si è aperta nel ricordo del Direttore Generale di San Marino RTV, Ludovico Di Meo, morto domenica scorsa. Insieme al Vescovo Monsignor Andrea Turazzi una riflessione sul ruolo dei giornalisti e in genere dei professionisti dell'informazione “che - ha detto – devono agire nella comunità con una presenza edificante e costruttiva”. Dal Presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa, l'invito alla categoria “a non fermarsi al quotidiano e a saper rispondere con umiltà e coraggio al bisogno di verità”, ricordando, accanto a Di Meo, i "tanti colleghi che operavano in Repubblica morti nell'ultimo periodo”.