Giornata Alzheimer, ISS: "Fermo impegno nell'attività clinica e nella ricerca"

Sentiamo Samuele Balducci

Alzheimer, malattia neurodegenerativa considerata oggi una vera e propria emergenza sanitaria a livello globale: 50 milioni i casi. Cifre in aumento, anche per via del progressivo invecchiamento della popolazione con stime che parlano di 135 milioni di persone affette da demenza entro il 2050. San Marino, tra i Paesi con la più alta aspettativa di vita al mondo, è un territorio a rischio, così segnala l'ISS, nel fornire i dati della diffusione con una duplice chiave di lettura: da un lato l'alto numero di pazienti – sono circa 370; dall'altro, il fatto che circa il 70% dei casi venga diagnosticato in fase precoce, prima dell'esordio di una vera demenza, quando i sintomi sono ancora lievi.

Diagnosi precoce dunque fondamentale, aumentando il tempo a disposizione per intraprendere interventi farmacologici per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita del malato e delle famiglie. Proprio la Neurologia di San Marino, infatti, è coinvolta con le Università di Exeter e Reading in uno studio che mira ad identificare gli indicatori precoci dell'Alzheimer. Dall'ISS riaffermato l'impegno nell'attività clinica e nella ricerca, come nel sostegno ad associazioni, pazienti e famiglie, anello di congiunzione fa il malato e la società, nell'anno del Covid, nella condizione dell'isolamento. "Isolamento - dice il Presidente di Asspic, Samuele Balducci - che è stato problematico anche per i familiari, laddove anche l'esigenza semplice di spostarsi per andare a trovare il familiare incontrava le difficoltà che abbiamo vissuto tutti. Il familiare è spesso anche il caregiver, quello che si prende cura in prima persona di tutti gli aspetti anche pratici. La formazione di questa figura è molto importante. Stiamo pensando ad attività specifiche in questa direzione".

Nel video, l'intervista al Presidente ASSPIC (Associazione Sammarinese Patologie Invecchiamento Cerebrale), Samuele Balducci