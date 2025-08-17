TV LIVE ·
Giornata conclusiva per Mi Gusto: in centro storico un percorso culinario tra tradizione, goloserie e street food

17 ago 2025
Ultima giornata per Mi Gusto San Marino: c'è ancora tempo fino a domenica 17 agosto alle 22 per concedersi un piccolo 'tour' enogastronomico per le vie del centro storico di Città, tra stand, goloserie e street food, insieme a musica dal vivo e dj set. Il centro della manifestazione in via Eugippo dove è possibile fermarsi per gustare le ricette del territorio e non solo. Proposte per tutti i palati, in uno degli eventi clou dell'estate sammarinese. Una manifestazione che, come da tradizione, unisce divertimento e valorizzazione del patrimonio gastronomico.




