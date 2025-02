Giornata contro il Cancro: 80 decessi per tumori a San Marino nel 2024

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’iniziativa istituita nel 2000 dall’Unione Mondiale contro il Cancro (UICC) con il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il tema di quest’anno, "United by unique" ("Uniti dall’unicità"), sottolinea l’importanza di mettere al centro della lotta contro il cancro la persona e non solo la malattia.



A San Marino, ISS e Segreteria Sanità ribadiscono l'impegno nella prevenzione e nella cura delle patologie oncologiche attraverso screening, diagnosi precoce e trattamenti sempre più personalizzati. I dati relativi al 2024 evidenziano che nel territorio sammarinese si registrano 80 decessi per patologie neoplastiche, in calo rispetto agli 82 del 2023 ma in aumento rispetto ai 65 del 2022. I tumori più diffusi sono quelli dell’apparato digerente, in particolare pancreas e intestino, seguiti da quelli dell’apparato respiratorio, principalmente ai polmoni.

L’approccio alla cura del cancro nella Repubblica di San Marino è globale e parte dalla prevenzione: l’ISS promuove corretti stili di vita, campagne di sensibilizzazione e programmi di screening. Tra questi, il programma per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto, attivo dal 2009, coinvolge ogni anno circa 10.000 cittadini tra i 50 e i 75 anni. Per il tumore al collo dell’utero, dallo screening attivo dal 2006 emerge un’adesione superiore all’80%, dato molto positivo rispetto alle aree limitrofe.

Importante anche il programma di prevenzione del papilloma virus (HPV), con la vaccinazione gratuita offerta alle ragazze dai 9 ai 26 anni e ai ragazzi dai 9 ai 18 anni. Lo screening mammografico, attivo dal 1993, registra anch’esso un’adesione intorno all’80% e contribuisce alla diagnosi precoce di uno dei tumori più frequenti nelle donne.

Dal punto di vista clinico, nel 2024 l’Unità Operativa Complessa di Oncologia effettua 160 prime visite per tumori eredo-familiari, 2.100 controlli oncologici e oltre 6.000 terapie in Day Hospital. Le cure palliative sono un punto di riferimento per i pazienti con 116 visite domiciliari e un continuo supporto telefonico.

“La Giornata Mondiale contro il Cancro è un momento cruciale per riflettere sull’importanza di un approccio globale alla malattia, che metta al centro non solo la cura, ma la persona nella sua interezza”, dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. “L’ISS continua a investire in prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti innovativi, per garantire ai cittadini le migliori cure possibili.”

Anche il Direttore della UOC di Oncologia, Mario Nicolini, sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato: “Ogni paziente è un caso unico. Il nostro lavoro si basa su questa consapevolezza, offrendo percorsi di cura multidisciplinari e supporto continuo.”

Il Direttore generale dell’ISS, Francesco Bevere, ribadisce che il lavoro dell’istituto va oltre la semplice erogazione di terapie: “Dallo screening alla terapia, ogni intervento è pensato per offrire risposte concrete e personalizzate ai pazienti. La forte adesione della popolazione ai programmi di prevenzione e la collaborazione con le associazioni di volontariato sono segnali positivi di una comunità consapevole e attenta alla propria salute.”