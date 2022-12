Giornata contro l'Aids: a San Marino 70 le persone con Hiv, un nuovo caso ogni anno Fondamentale la prevenzione: il test è sempre gratuito. E nelle farmacie Iss sconto del 30% sul profilattici

Viene considerata l'epidemia del secolo: dal 1981 oltre 40 milioni di persone sono morte per Aids. Un fenomeno che non risparmia neanche San Marino: in territorio, secondo dati di Segreteria Sanità e Iss - sono circa 70 le persone con l'Hiv (virus che porta, poi, all'Aids) e si registra un nuovo contagio ogni anno. Nel mondo, alla fine del 2021, erano 38,4 milioni i sieropositivi; 1,5 milioni le nuove infezioni.

"Ho visto morire centinaia di giovani - racconta l'infettivologo Massimo Arlotti - ma oggi è molto difficile morire di Aids". E' importante fare il test e, così, accedere al trattamento gratuito. In questo modo c'è un altissima possibilità di vivere una vita normale. Le nuove infezioni nel mondo, prosegue Arlotti, sono in calo grazie alla diffusione di una terapia.

Per la Giornata mondiale l'Oms chiede ai leader politici l'accesso uniforme ai servizi essenziali per l'Hiv. Uno dei migliori strumenti resta la prevenzione che passa tramite i comportamenti di ognuno e le iniziative pubbliche: fino al 4 dicembre nelle farmacie Iss a San Marino sconto del 30% sui profilattici. E il test è sempre gratuito e riservato.

I principali consigli, spiega Arlotti, sono: provare a ridurre la promiscuità sessuale e conoscere il proprio partner, anche facendo gli esami. Se si hanno rapporti occasionali, è fondamentale usare il preservativo.

Nel servizio, l'intervista a Massimo Arlotti (infettivologo)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: