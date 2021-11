Giornata contro l'Aids, per 5 giorni preservativi a prezzo ridotto a San Marino

Giornata contro l'Aids, per 5 giorni preservativi a prezzo ridotto a San Marino.

L'attenzione sanitaria e mediatica negli ultimi mesi è rivolta soprattutto al Covid, ma nel mondo la diffusione del virus dell'HIV è ancora preoccupante. Sebbene la diffusione dei farmaci ha raggiunto oggi altissimi livelli qualitativi, c’è sempre bisogno di mantenere alto il livello di attenzione, scrivono in una nota congiunta la Segreteria alla Sanità e l'Istituto per la Sicurezza Sociale. La Giornata Mondiale contro l’Aids, che ricorre ogni 1° dicembre, serve proprio a questo. Secondo un rapporto dell'Unicef – ricordano - , nel corso del 2020 almeno 310mila bambini sono stati contagiati dall'HIV, ovvero un bambino ogni due minuti. Altri 120.000 bambini sono morti per cause legate all'Aids durante lo stesso periodo, un bambino ogni cinque minuti.

A San Marino sono una settantina le persone sieropositive e l'incidenza è di circa un nuovo caso all’anno. Per non abbassare i riflettori su questo virus, l’Iss ha disposto una temporanea riduzione dei costi dei profilattici: in accordo con la Segreteria di Stato per la Sanità, dal 1° al 5 dicembre compresi, il costo dei preservativi nelle farmacie sammarinesi sarà ridotto del 30%. Inoltre la Terza Torre si illuminerà di rosso, colore simbolo di questa giornata. Nella mattinata di mercoledì, al Concordia di Borgo Maggiore, le classi quarte delle scuole superiori assisteranno alla proiezione del mediometraggio “Io e Freddie”, scritto e diretto da Francesco Santocono. Seguirà il dibattito con gli interventi del Segretario Roberto Ciavatta e del dottor Massimo Arlotti.

