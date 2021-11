Giornata contro la violenza sulle donne, Authority: "Nel 2021, 35 nuovi fascicoli e 41 donne seguite"

Oggi si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Per l'occasione l'Authority Pari Opportunità ha presentato i dati sul fenomeno a San Marino, durante l'udienza dai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. Da gennaio a ottobre 2021 sono stati aperti 35 fascicoli di cui 32 archiviati. Risultano, quindi, pendenti 3 fascicoli. Le archiviazioni, ha spiegato Gloria Valentini dell'Authority, avvengono per mancato riscontro di effettivo reato e per decorrenza dei termini. Spesso alla segnalazione non segue la denuncia. Per questo, prosegue l'Authority, è fondamentale il Centro d'ascolto - Salute Donna che, nel 2021, ha preso in carico ben 41 presunte vittime di violenza, per 24 nuovi casi. Riconosciuti dall'Authority i passi avanti fatti con leggi e decreti e con la app per smartphone "Tecum".