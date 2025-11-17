TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:01 San Marino in Romania 35 anni dopo la prima volta 12:18 Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno 10:51 “Titano, il segreto della libertà”: la nuova miniserie di Roberto Giacobbo su San Marino Rtv 09:43 Riqualificazione per il mulino Reffi, il Congresso affida i primi incarichi tecnici 09:01 Vongole, produzione in picchiata: il 2025 l’anno peggiore degli ultimi 20 anni 07:10 Caso Pierina, attesa e tensione per le testimonianze chiave in Corte d’Assise
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Giornata contro la violenza sulle donne, conferenza dedicata dall'USL

A tema “Violenza di Genere: un problema economico, non solo sociale”. Sarà diffusa sui canali social di USL il 25 novembre

di Annamaria Sirotti
17 nov 2025

 Violenza sulle donne, un fenomeno trasversale che non conosce classe sociale: nello stivale, oltre il 60% delle vittime ha un'istruzione medio-alta; oltre il 50% lavora. Ed è proprio verso gli abusi – violenze, discriminazioni, maltrattamenti – sui luoghi di lavoro che USL chiede di tenere alta la guardia, parimenti all'ambito domestico. “Anche quest'anno, come tutti gli anni – spiega il Segretario generale USL, Francesca Busignani - abbiamo aderito molto volentieri a tutto il programma che ha sponsorizzato l'Authority Pari Opportunità e non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni noi lavoriamo e ci muoviamo per fare sì che ci sia rispetto di tutti in ogni luogo, compreso quello di lavoro”. Luoghi di lavoro non immuni dalla violenza, manifestandosi in maniera complessa e con molteplici sfaccettature. In mancanza di tutele – segnala l'USL - sfocia troppo spesso nell'allontanamento volontario della vittima, che perde il lavoro senza peraltro poter accedere agli ammortizzatori.

Da qui la richiesta di un aggiornamento normativo, necessario e urgente. Un appello che si allarga al contesto europeo. “Manca sicuramente a livello europeo una direttiva che riguardi proprio la violenza e le molestie nel mondo del lavoro - dice Rossella Benedetti, Presidente del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati - ci stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare, di spingere la parte imprenditoriale ad assumersi le proprie responsabilità, perché la violenza è uno di quei fattori che impedisce l'effettiva parità tra uomo e donna".

E' relatrice insieme al Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'Italia e San Marino, Gianni Rosas, intervenuto in collegamento, non mancano le istituzioni con la partecipazione del Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi e del Segretario particolare, Stiven Ciacci a rappresentare la Segreteria per il Lavoro in un dibattito allargato al Segretario della Federazione Servizi e Commercio, Marco Santolini e Mattia Bastianelli, Responsabile insieme a Samantha Santagada dell'Osservatorio sulla Violenza e Molestie nel mondo del lavoro, istituito dall'USL quale presidio di ascolto e supporto, nonché di monitoraggio del fenomeno.

Nel video, le interviste a Francesca Busignani, Segretario Generale USL e a Rossella Benedetti, Presidente del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità