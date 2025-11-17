SENSIBILIZZAZIONE Giornata contro la violenza sulle donne, conferenza dedicata dall'USL A tema “Violenza di Genere: un problema economico, non solo sociale”. Sarà diffusa sui canali social di USL il 25 novembre

Violenza sulle donne, un fenomeno trasversale che non conosce classe sociale: nello stivale, oltre il 60% delle vittime ha un'istruzione medio-alta; oltre il 50% lavora. Ed è proprio verso gli abusi – violenze, discriminazioni, maltrattamenti – sui luoghi di lavoro che USL chiede di tenere alta la guardia, parimenti all'ambito domestico. “Anche quest'anno, come tutti gli anni – spiega il Segretario generale USL, Francesca Busignani - abbiamo aderito molto volentieri a tutto il programma che ha sponsorizzato l'Authority Pari Opportunità e non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni noi lavoriamo e ci muoviamo per fare sì che ci sia rispetto di tutti in ogni luogo, compreso quello di lavoro”. Luoghi di lavoro non immuni dalla violenza, manifestandosi in maniera complessa e con molteplici sfaccettature. In mancanza di tutele – segnala l'USL - sfocia troppo spesso nell'allontanamento volontario della vittima, che perde il lavoro senza peraltro poter accedere agli ammortizzatori.

Da qui la richiesta di un aggiornamento normativo, necessario e urgente. Un appello che si allarga al contesto europeo. “Manca sicuramente a livello europeo una direttiva che riguardi proprio la violenza e le molestie nel mondo del lavoro - dice Rossella Benedetti, Presidente del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati - ci stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare, di spingere la parte imprenditoriale ad assumersi le proprie responsabilità, perché la violenza è uno di quei fattori che impedisce l'effettiva parità tra uomo e donna".

E' relatrice insieme al Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'Italia e San Marino, Gianni Rosas, intervenuto in collegamento, non mancano le istituzioni con la partecipazione del Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi e del Segretario particolare, Stiven Ciacci a rappresentare la Segreteria per il Lavoro in un dibattito allargato al Segretario della Federazione Servizi e Commercio, Marco Santolini e Mattia Bastianelli, Responsabile insieme a Samantha Santagada dell'Osservatorio sulla Violenza e Molestie nel mondo del lavoro, istituito dall'USL quale presidio di ascolto e supporto, nonché di monitoraggio del fenomeno.

Nel video, le interviste a Francesca Busignani, Segretario Generale USL e a Rossella Benedetti, Presidente del Comitato Donne della Confederazione Europea dei Sindacati

