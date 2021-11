Giornata contro la violenza sulle donne, focus su luoghi di lavoro: San Marino verso ratifica della Convenzione Oil

Oltre alla famiglia, quello lavorativo è uno degli ambienti sociali dove possono avvenire le violenze contro le donne. Per combattere episodi di questo tipo, uno degli strumenti è la Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. San Marino si sta preparando alla ratifica prevista per gennaio e, nell'attesa della firma di un nuovo piano dedicato, organizza un convegno con i Segretari di Stato al Lavoro, Interni e Pari Opportunità, insieme a Gianni Rosas, direttore dell'Oil per l'Italia e per il Titano. Dal settore sindacale l'esortazione a ratificare al più presto la Convenzione. La Csu ha parlato di ritardo “incomprensibile” nel recepirla.

Nel servizio, le interviste a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro) e a Elena Tonnini (segretario di Stato Interni)