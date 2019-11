Giornata contro la violenza sulle donne: il flash mob delle candidate sammarinesi

Il video del flash mob

"L'indifferenza è la peggior violenza". Sotto questo slogan si sono riunite a Piazza della Libertà, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le candidate alle prossime elezioni. Il flash mob fra le donne delle liste in campo è stato organizzato spontaneamente durante le registrazioni delle tribune elettorali di San Marino RTV. Le candidate hanno indossato scarpe e abiti rossi, simbolo del movimento internazionale, e alzato le braccia al cielo, "urlando" per rompere il muro dell'indifferenza.



Leggi il comunicato congiunto