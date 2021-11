Giornata contro la violenza sulle donne, tanti i messaggi e gli appelli da istituzioni e associazioni

Leggi, sensibilizzazione, educazione al rispetto: sono diversi gli strumenti a disposizione per combattere la violenza contro le donne. L'istituzione di una Giornata dedicata risale al 1999 da parte delle Nazioni Unite. Tanti i messaggi sul fronte istituzionale. La Segreteria agli Esteri ricorda alcuni dei passaggi fondamentali nel contrasto al fenomeno compiuti da San Marino. A partire dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, del Consiglio d'Europa, avvenuta nel 2016. Fondamentale anche il monitoraggio del Grevio, con il relativo rapporto pubblicato di recente contenente raccomandazioni e suggerimenti per migliorare il contrasto alla violenza. Nel documento, allo stesso tempo, ricorda ancora la Segreteria, apprezzamenti, tra le altre cose, per leggi e decreti dedicati, modifiche al codice penale e per la sensibilizzazione nelle scuole. Insieme alla app Tecum, per aiutare le sammarinesi in difficoltà. “San Marino – afferma il segretario Luca Beccari – condanna fermamente questa forma di violazione dei diritti umani ed è a fianco delle vittime e di coloro che si battono per una rinnovata cultura del rispetto”.







Dalla maggioranza parla di una cultura da cambiare il movimento Rete che esorta a sfidare i pregiudizi e gli stereotipi e il modo di vedere ancora oggi i ruoli assegnati a uomini e donne. Occorre insegnare il rispetto ai bambini, aggiunge la forza politica che ricorda la recente premiazione dell'app Tecum al Senato a Roma da parte dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. “Basta lacrime, è ora di agire”, scrive Libera in una nota. La forza di opposizione pone una riflessione sui dati italiani dei femminicidi, giudica positivamente la legge sammarinese ma esorta a migliorarla. L'invito è a impegnarsi per combattere una mentalità, dice, “ancora fortemente patriarcale”. Ed esorta a intervenire anche sugli uomini maltrattanti, introducendo anche a San Marino un percorso ad hoc. Tanti gli eventi in programma oggi. Tra le iniziative legate ai monumenti, la colorazione della Terza Torre di arancione, per la campagna Orange the world promossa dal Soroptimist San Marino.