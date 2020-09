Giornata contro lo spreco alimentare, il messaggio della Reggenza

In occasione della Giornata Internazionale sulla consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, la Reggenza, con una nota, sollecita un impegno comune, ponendo particolare attenzione sul “consumismo esasperato” e sull'“irresponsabile sfruttamento del nostro ambiente”. Atteggiamenti che aggravano “preesistenti condizioni di disuguaglianza”. L'impossibilità di soddisfare il bisogno alimentare – considerata “moralmente inaccettabile” - rischia inoltre di essere una “seria minaccia alla convivenza pacifica tra popoli e Stati”.

Con questo spirito – ricorda la Reggenza -, la nostra Repubblica ha presentato, unitamente ad Andorra, la risoluzione che, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 26 novembre 2019, ha portato all’istituzione di questa giornata. Una risoluzione “storica” - la prima presentata dalla Repubblica in seno alle Nazioni Unite – che impegna “anche la nostra popolazione a fare la propria parte”.

Al messaggio dei Capi di Stato, si aggiunge quella dei Banchi Alimentari, che dal 1967 creano strutture per la donazione di cibo. Una situazione messa però in crisi dall'emergenza sanitaria. Secondo un rapporto pubblicato dalla Federazione Europea dei Banchi Alimentari, i banchi alimentari europei stanno registrando un aumento del 30% della domanda di cibo. A causa della chiusura delle attività commerciali o della riorganizzazione della produzione, si legge nel comunicato, negli ultimi mesi molte aziende della filiera agroalimentare hanno deciso di donare il cibo in eccedenza ai Food Banks. Il cibo di nessun valore per il mercato ha acquisito un nuovo valore, aiutando tutte le associazioni di beneficenza che hanno lavorato duramente di fronte alla crescente emergenza sociale. “Senza i banchi alimentari questo cibo sarebbe diventato uno spreco”. "I banchi alimentari – conclude la nota - hanno dimostrato di essere una soluzione vantaggiosa per prevenire lo spreco di cibo e ridurre l'insicurezza alimentare. La donazione di cibo è un'alternativa economica, sensibile all'ambiente e socialmente responsabile".



Nel link il messaggio dell'Ecc.ma Reggenza