Giornata contro violenza donne, 104 le vittime da inizio anno in Italia.

Ogni 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nata per volere delle Nazioni Unite nel 1999. In Italia il Senato ha approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. "Affrontare la questione uniti senza distinzioni", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono 104 le donne uccise dall'inizio dell'anno in Italia, fino al 20 novembre 2022. I loro nomi proiettati sulla facciata di Palazzo Chigi illuminato di rosso.

Anche quest’anno a San Marino saranno tante le iniziative in programma, che hanno ricevuto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, portate avanti in sinergia con istituzioni, servizi sanitari e socio-sanitari, l’Authority Pari Opportunità, la Commissione Pari Opportunità e la Commissione Politiche Giovanili, il Gruppo Interdipartimentale L.E.I. dell’Università di San Marino, gli Istituti Culturali, l’Unione Donne Sammarinesi, l’Associazione sammarinese Nordic Walking & Fun, il Comitato Nazionale Fair Play, San Marino Art e il Soroptimist Club San Marino, per dare un segnale forte e ricordare come la violenza sulle donne sia un fenomeno da non sottovalutare, ma da ricordare ogni giorno dell’anno.

Durante la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni è stato ricordato come dopo anni di pandemia che hanno letteralmente sconvolto i rapporti sociali e che hanno riportato in tutto il mondo un aumento esponenziale dei dati sulla violenza domestica, i dati riguardanti la violenza sulle donne a San Marino non hanno registrato un esponenziale aumento della violenza domestica e questo, in realtà, è un dato che l’Authority Pari Opportunità ritiene “allarmante”. Per l’Authority quindi, “il numero sommerso dei casi di violenza sulle donne legato alla difficoltà di superare il muro di omertà che da sempre caratterizza questo fenomeno non è comunque riuscito a mantenere il silenzio sulla violenza diretta o assistita, subita dai più piccoli”.

Per tutta la giornata odierna la Seconda e Terza Torre saranno illuminate di arancione a sostegno della campagna internazionale Orange the World promossa dall’ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea Soroptimist a cura di Soroptimist Club San Marino e Authority Pari Opportunità. Mentre nel primo pomeriggio, dalle 14.30, si terrà una tavola rotonda all'Aula Magna “Fausta Morganti” dal titolo "Il corpo e l'acconciatura nell'arte contemporanea", con gli interventi dell'artista Rita Canarezza – sua l’opera “Pace”, che caratterizza dal 1996 piazzale Calcigni -, del direttore del Dipartimento di Scienze Umane Luigi Guerra, della docente di Media and Gender Studies Elena D’Amelio e della studentessa iraniana Masha Salimi, insieme alla moderatrice Karen Venturini.

Mentre nei luoghi di maggior affluenza il Soroptimist Club San Marino distribuirà la cartolina “Una stanza per te” per favorire la conoscenza dello spazio attrezzato presso il Corpo della Gendarmeria.

