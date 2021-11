Giornata contro violenza sulle donne: tante le iniziativa sul Titano

Giornata contro violenza sulle donne: tante le iniziativa sul Titano.

Numerosi i messaggi da istituzioni, forze politiche e associazioni. Tanti anche gli eventi per questa Giornata contro la violenza sulle donne. Al parco Don Elviro Cardelli a Domagnano l'inaugurazione della seconda panchina rossa in territorio sammarinese, per ricordare le vittime di femminicidio. Uno spazio curato dal Comitato nazionale fair play. All'inaugurazione hanno partecipato le istituzioni e le associazioni che hanno aderito al progetto. All'auditorium Little Tony di Serravalle la premiazione del concorso "Anche i muri lo dicono: basta con la violenza": iniziativa organizzata dall'USL e dall'Unione consumatori sammarinesi. Premiati 9 disegni realizzati dai ragazzi delle scuole e da giovani cittadini e residenti. Saranno trasformati in murales, uno in ogni Castello. Prosegue anche l'attività di sensibilizzazione, con il punto informativo all'Ospedale di Stato a cura delle commissioni Pari opportunità e Politiche giovanili.

Dall'Ufficio filatelico e numismatico speciale annullo dedicato alla Giornata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: