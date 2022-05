Giornata degli Infermieri, nasce l'Ordine professionale

Una data ideale per annunciare un traguardo atteso da anni: la nascita dell'Ordine degli Infermieri e Infermieri Pediatrici. Un percorso che ha ripreso impulso, dopo uno stop nella pandemia, – dice il Segretario alla Sanità, evidenziando il valore dell'Ordine in due direzioni: nel vigilare sulla categoria, attraverso il Codice Etico; nel garantire professionalità grazie anche alla formazione continua, “laddove investire sugli infermieri – dice ancora Roberto Ciavatta – vuol dire far crescere la nostra sanità”. L'istituzione dell'Ordine darà la possibilità professionale agli infermieri, a partire dall'accesso a corsi di formazione anche all'estero, è un dovere che la politica aveva e un merito del nostro corpo infermieristico”. Mentre lavora per un riconoscimento sistemico delle diverse professioni sanitarie, il Governo auspica un approdo rapido alla nascita dell'Ordine: “E' stato fatto un importante lavoro anche dai tecnici che hanno lavorato alla stesura del Codice Etico – dice il Segretario alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini – la legge 28 del 1991, disciplina articolo 10 anche le professioni di carattere sanitario. E' un momento importane e speriamo che le tempistiche siano le più brevi possibili”.

Nel ringraziare quanti vi hanno lavorato – in particolare gli avvocati Bonelli e Selva – gli infermieri salutano l'Ordine come strumento che, nel tutelare la professione, tutela il cittadino: “Finalmente, sarà un ente di rappresentanza degli infermieri e unirà e diverse entità – dice il Presidente della Associazione Infermieristica Sammarinese, Andrea Ugolini - Ci sarà una sola identità: andrà in pensione il nome di 'infermiere professionale' e di 'vigilatrice di infanzia'. Ci saranno solo infermieri e infermieri pediatrici”. Nella giornata Internazionale dedicata, ne ricorda il ruolo la Coordinatrice delle Professioni Infermieristiche, Tecniche e Sociosanitarie, Elisabetta Ercolani: “I nostri infermieri sono capaci e sanno stare vicino al cittadino. Ma a volte abbiamo bisogno che il cittadino stia vicino a noi proprio per stimolarci di più ad essere più vicini al cittadino”.

Nel video, le interviste al Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta; al Segretario alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini; al Presidente dell'AIS (Associazione Infermieristica Sammarinese), Andrea Ugolini e alla Coordinatrice delle Professioni Infermieristiche, Tecniche e Sociosanitarie, Elisabetta Ercolani

