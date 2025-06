Giornata degli Oceani, il WWF lancia l’allarme: “Posidonia a rischio, danni per oltre 4 miliardi l’anno”

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il WWF ha diffuso un nuovo rapporto che lancia un allarme urgente: nel 2024, oltre 50.000 ettari di Posidonia oceanica – l’equivalente di 70.000 campi da calcio – rischiano di essere danneggiati dagli ancoraggi delle imbarcazioni nel Mediterraneo. Il danno economico stimato in termini di servizi ecosistemici supera i 4 miliardi di euro l’anno.

L’Italia risulta tra gli hotspot più colpiti, con zone critiche come il Golfo Aranci e La Maddalena, dove si registrano oltre 13.000 ancoraggi nella sola stagione estiva. Le grandi imbarcazioni (oltre i 24 metri) sono responsabili del 60% dell’impatto. Il WWF chiede divieti di ancoraggio per le barche oltre i 15 metri, più boe eco-friendly e una cooperazione internazionale rafforzata.

In autunno partirà un progetto pilota in Puglia per il ripristino delle praterie marine. “Le cicatrici lasciate dagli ancoraggi impiegano anche 100 anni per guarire – avverte l’associazione – proteggere la Posidonia è una necessità strategica, non solo ecologica”.