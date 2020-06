RICORRENZA Giornata dei Politici: a Murata la Veglia di preghiera in onore di San Tommaso Moro

Alla presenza di esponenti delle istituzioni sammarinesi e italiane, autorità ecclesiastiche e diversi fedeli, - tra i banchi il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e alcuni Consiglieri, l'Ambasciatore di Italia sul Titano, Guido Cerboni, il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota - ieri sera a Murata si è celebrata la Veglia di preghiera in onore di San Tommaso Moro, patrono dei politici. Una ricorrenza che si rinnova da qualche anno e alla quale il Vescovo di San Marino – Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi tiene particolarmente, poiché dedicata “a chi è impegnato in politica o nell’amministrazione della “cosa pubblica” e a quanti seguono - al di là di ogni schieramento – con attenzione e con la preghiera, la realtà del bene comune”. In avvio la meditazione di alcuni passaggi del discorso memorabile tenuto da Papa Francesco il 27 marzo in piazza San Pietro, "in solitudine ma attorniato da milioni di cuori". Dopodiché un rilancio della Lettera Enciclica “Laudato si’”, con particolare riferimento ai temi di un’ecologia integrale e di un’economia sostenibile. L'incontro è stato preparato dalla Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro.



