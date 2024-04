Giornata del Pianeta: "Tutti giù per terra" giornata di attività e mostre alla Scuola media di Serravalle Organizzata dall'Istituto per la Giornata del Pianeta e del Libro

Trecentocinquanta studenti della Scuola media di Serravalle, ed i loro docenti, insieme per l'ambiente. "Tutti giù per terra" è la giornata di attività e mostre organizzata dall'Istituto per la Giornata del Pianeta e del Libro. I ragazzi sono usciti dalle aule per vivere la piazza del Castello ed il giardino pubblico. Percorsi in bicicletta, tiro alla fune, gioco delle bocce, sono solo alcuni degli sport in cui si sono misurati. All'interno della scuola il laboratorio "orto in cassetta" o quello dedicato alle api e all'importanza degli impollinatori per la biodiversità.

Una grande bancarella di libri da scambiare ed un progetto in 3 d con materiale riciclabile per proporre una nuova piazza: pedonale e a misura d'uomo con spazi dedicati alla lettura o un museo interattivo. "Continuate a chiederci questo cambiamento " esorta il capitando di Castello Roberto Ercolani. Spazio anche alle invenzioni per un "futuro elettrico" con la costruzione di una piccola pala eolica ed altri esperimenti per produrre energia pulita. Nel video le interviste a Daniela Veronesi, ex ciclista Stella Paoletti, campionessa mondiale bocce, Remo Massari, Dirigente scolastico scuola media Serravalle

