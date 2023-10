Giornata del risparmio, l'Ambasciata d'Italia ricorda Amadeo Peter Giannini

Considerato il più grande banchiere di tutti i tempi. E' il 1904 quando fonda la Bank of Italy, diventerà poi Bank of America. Inventore del microcredito: finanziava imprese e famiglie della comunità italiana – ai tempi, erano ai margini della società americana e quindi senza accesso al sistema del credito, dando così a tanti italiani la possibilità di emergere in un contesto difficile.

“Un vanto per il nostro Paese – riconosce l'Ambasciatore Sergio Mercuri – e un modello da attualizzare: “Questo è un po' l'obiettivo di questa giornata – prosegue - perché nella nostra tradizione ci sono effettivamente delle prassi che si sono rivelate molto antesignane; un futuro che poi si è realizzato oggi, con la finanza sostenibile, con la finanza sociale, di impatto e con la green finance e tutto ciò che oggi fa parte dell'armamentario globale, europeo e italiano, per promuovere lo sviluppo sostenibile”.

A convegno gli esperti: Marco Madonna con un tesi sul credito low cost dopo le grandi crisi e, nel solco di Giannini, il ruolo della Finanza Etica. “Oggi più che mai è attuale – osserva Marco Tognacci, Presidente dell'Associazione Eticredito - anche perché il tema dell'accesso al credito è ricorrente e quindi, in momenti di difficoltà, avere una una diffusa cultura da parte delle banche nel concedere credito anche a soggetti che non hanno particolari garanzie, particolari capacità è un segno di futuro, di visione e di disponibilità nei confronti del territorio”.

La voce delle imprese: la Presidente Anis ne tratteggia i valori che hanno segnato lo sviluppo del mondo finanziario globale fino ad oggi: “La finanza è fondamentale – dice Neni Rossini - perché dà le gambe a qualunque iniziativa imprenditoriale. In questo senso, Giannini è davvero un precursore; colui che ha capito forse primo tra tutti il valore del capitale umano e anche la sinergia e la potenza che può derivare dalla interdipendenza tra capitale finanziario e capitale umano”.

Con il giornalista Michele Bovi focus sul Giannini visionario, che sostenne l'industria del cinema - da Chaplin a 'Via col Vento'. Anche un libro ne indaga la capacità creativa, per Graphofeel “Il banchiere che investiva nel futuro”.

Nel video, le interviste all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri; a Marco Tognacci, Presidente dell'Associazione Eticredito e alla Presidente dell'ANIS, Neni Rossini

