Giornata dell'Abbraccio Fraterno, anche la Reggenza alle celebrazioni.

Nella Giornata dell'Abbraccio Fraterno, anche i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, hanno voluto partecipare alle celebrazioni, con la Messa al Santuario del Cuore Immacolato di Maria di Valdragone, officiata dal Vescovo Monsignor Andrea Turazzi. Un evento voluto già da qualche anno dall'Associazione Parkinson Sammarinese, "da chi vive una forma di disabilità - dice l'Associazione - ma non vuole chiudersi in se stesso e desidera trasmettere gioia. Un invito a tutti a sorridere e comunicare la pace e a diffondere la cultura dell'Abbraccio, inteso come amicizia e fraternità".

