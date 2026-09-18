Giornata dell’Acqua, San Marino accende di azzurro le Tre Torri

In occasione della Giornata Mondiale per il Monitoraggio delle Acque, San Marino richiama l’attenzione sulla tutela e sull’utilizzo responsabile di una risorsa che, soprattutto durante l’estate, è stata sottoposta a una forte pressione a causa delle temperature elevate e delle scarse precipitazioni.

Il Titano si trova ancora in una situazione di emergenza idrica e le misure adottate nei mesi scorsi restano quindi in vigore. Il progressivo miglioramento delle condizioni, accompagnato anche da qualche pioggia registrata negli ultimi giorni, consente però di guardare alla possibilità di un allentamento delle restrizioni nel prossimo futuro.

Durante la fase più critica, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha intensificato monitoraggi e controlli sulla rete e sugli impianti. Le verifiche hanno riguardato circa 500 utenze e hanno permesso sia di controllare il rispetto delle disposizioni emergenziali sia di individuare rotture e anomalie, favorendo interventi tempestivi e una riduzione delle dispersioni.

Importante, secondo AASS, anche la risposta della popolazione alla campagna "L’acqua è preziosa. Non sprecarla", che ha contribuito a contenere i consumi nei momenti di maggiore difficoltà.

"La situazione affrontata durante questa estate ci ha ricordato quanto l’acqua sia una risorsa essenziale e, al tempo stesso, vulnerabile", afferma il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, sottolineando anche la necessità di potenziare le infrastrutture di approvvigionamento, depurazione e stoccaggio.

Il direttore generale di AASS Marcello Forcellini evidenzia invece che "la significativa riduzione dei consumi registrata nei momenti più delicati ha dimostrato come i comportamenti individuali possano produrre un risultato concreto per l’intera comunità".

Come ringraziamento simbolico alla cittadinanza, nella serata di oggi, 18 settembre, le Tre Torri saranno illuminate di azzurro, colore dell’acqua e simbolo della sua tutela.







