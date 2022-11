SAN MARINO Giornata dell'albero: piantati quattro alberi alle elementari di Cailungo

Una ricorrenza nata nel 2020 su iniziativa della Segreteria per il Territorio. La giornata dell'albero quest'anno si festeggia anche con un evento alla scuola elementare di Cailungo, dove i bambini, alla presenza anche del Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, hanno piantato quattro alberi da frutto antichi, donati loro dall'associazione Patriarchi della Natura in Italia.

Si tratta di un melocotogno e un melograno di Faenza, un melo e un fico di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.

Un momento di condivisione per gli alunni, che prima di piantare, hanno cantato una filastrocca sulla vita degli alberi. L'evento si inserisce dunque in una collaborazione già in atto tra l'AASLP e l'associazione, con quattro giardini del Titano che entrano nella rete italiana. Tesori naturali che rappresentano scrigni di biodiversità e e piccole banche genetiche.

Nel servizio Giuliana Barulli, direttore Aaspl e Sergio Guidi, Pres Ass. Patriarchi della Natura

