Giornata dell'infermiere: dalle istituzioni il ringraziamento a chi è in prima linea nella lotta al Covid

La data è simbolica: il 12 maggio si celebra la nascita di Florence Nightingale, riconosciuta come fondatrice dell'infermieristica moderna. Ma nel 2021 la Giornata internazionale dell'infermiere assume un valore ancora più forte, perché si ricorda anche l'impegno di chi ha vissuto la pandemia in prima linea, per combattere contro il virus e aiutare i pazienti colpiti dal Covid. Infermieri che sono ora tra i principali protagonisti della campagna vaccinale. Dalle istituzioni sanitarie sammarinesi arriva un ringraziamento, per il lavoro svolto nelle diverse fasi dell'emergenza.

Nel servizio, le interviste ad Elisabetta Ercolani (coordinatrice Infermieristica) e ad Alessandra Bruschi (direttore generale Iss)





