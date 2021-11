Giornata dell'Italia ad Expo, il Ministro di Maio in visita al padiglione sammarinese

“I rapporti tra Italia e San Marino stanno andando benissimo”. Così il Ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio che oggi, dopo avere inaugurato la Giornata nazionale dell'Italia ad Expo Dubai, ha visitato il Padiglione di San Marino. Dopo le condoglianze per la perdita di Mauro Maiani, ha seguito i volontari in un breve tour tra le sale sammarinesi, accompagnato dall'Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi, Nicola Lener, e dal Commissario Generale dell'Italia, Paolo Glisenti. Tutta Expo oggi si è tinta di verde, bianco e rosso.

Dopo l'alza bandiera e gli inni nazionali, il ministro Di Maio è intervenuto dal palco di Al Wasl, sottolineando come le esposizioni universali siano occasioni per incrementare investimenti, commercio e turismo, come la presenza italiana a Dubai sia perfettamente in linea con l’eredità di Expo Milano 2015 e rilanciando la candidatura di Roma per Expo 2030, sotto il tema “La città orizzontale, rigenerazione urbana e società civile”. E' stata invece l'Arma dei Carabinieri ad inaugurare i festeggiamenti e a presentare il Paese agli occhi del mondo, in una piazza di Al Wasl non molto gremita questa mattina, nonostante il Padiglione italiano sia uno dei più visitati, finora cinquecentomila persone.

"Beautiful connects people", la bellezza unisce le persone", il tema centrale. Un padiglione particolare, quello italiano, progetto degli architetti Carlo Ratti e Italo Rota: un concetto, più che uno spazio espositivo; un viaggio, o meglio un racconto, che parte dal Mediterraneo, come le imbarcazioni che ricoprono il tetto della struttura, attraverso l'ingegno e la creatività italiana, in tutti i campi, dalla cultura fino all'innovazione. La giornata è proseguita con incontri bilaterali, la visita al padiglione dei padroni di casa, che peraltro si muove grazie a una eccellenza italiana, un bell'esempio di connessione, e un workshop tra rappresentanti istituzionali italiani e potenziali investitori emiratini.

Il Ministro Di Maio, a margine delle celebrazioni, ha voluto ribadire che i rapporti bilaterali con gli Emirati Arabi proseguono, in un clima di collaborazione “anche in maniera molto franca” - ha aggiunto - “su tutto quello che dobbiamo dirimere", facendo riferimento all'incidente diplomatico tra Roma ed Abu Dhabi della scorsa estate. In chiusura, il concerto dell’Accademia Teatro alla Scala, con i suoi giovanissimi talenti diretti da Donato Renzetti, in un omaggio alla grande tradizione operistica italiana.

Ettore Chi Hoon Lee, cantante lirico Accademia Teatro alla Scala