LETTERA Giornata della Libertà di stampa: il messaggio del Segretario Lonfernini agli operatori dell'informazione

Il messaggio del Segretario di Stato per l'Informazione Teodoro Lonfernini agli operatori dell’Informazione e suoi Direttori in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa.

"Stimatissimi Direttori Generali e di Redazione,

in occasione della giornata, che celebra “la giornata mondiale della libertà di stampa e dell’informazione pluralista”, desidero unirmi al messaggio che l’Eccellentissima Reggenza ha rivolto a tutti gli operatori e professionisti del settore.

Messaggi che evidenziano una grande sensibilità nei confronti di chi come voi porta avanti il proprio mestiere, in tanti casi la propria missione, con grande senso di dedizione, professionalità nonché alto spirito di deontologia e senso di sacrificio.

Tutti principi che hanno fatto in modo che, in un momento così straordinario come quello che il mondo sta attraversando, le persone abbiano ricevuto una informazione continua e costante, efficiente e oggettiva, una Informazione che nel nostro Paese si è propagata attraverso la TV di Stato SMRTV che è riuscita ad entrare con grande delicatezza nelle case di tantissimi Sammarinesi e non solo, quell’Informazione che ha fatto in modo che i cittadini sentissero ancora più forte e con maggiore aspettativa il momento di raggiungere l’appuntamento quotidiano della lettura cartacea del giornale stampato e, infine ma non per ultimo, anzi, in questo momento è stato ancora più di supporto, le tecnologie hanno fatto in modo che l’Informazione digitale mantenesse sempre più il contatto con tutti, senza distinzione di generazioni ed attraverso lo smartphone o il computer, tutti, anche i più giovanissimi, si sono sentiti parte di una comunità responsabilmente cosciente ed a conoscenza.

Con questo breve messaggio dunque, gentilissimi Direttori, desidero con grande genuinità e semplicità, nella mia veste di Segretario di Stato per l’Informazione, ma anche da appassionato ed attento osservatore, vi giunga il mio augurio di celebrare la vostra giornata attraverso la valorizzazione del pieno senso di una società democratica, pluralista, tutrice dei diritti fondamentali che può generarsi sempre di più sull’uso encomiabile della vostra “penna”. Dal canto mio, continuerò con grande determinazione a difendere il Vostro lavoro ed assicurare la mia disponibilità, nell’esercizio delle mie funzioni pubbliche, sempre protese nell’alimentare un rapporto corretto, istituzionale, rispettoso, garantista nel trasferirci elementi divulgativi che possiate continuare a rivelare.

Grato. Buona Giornata della Libertà di Stampa.



Segretario di Stato per l’Informazione

Teodoro Lonfernini"





