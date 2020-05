Giornata della Libertà di Stampa: SdS Lonfernini e Consulta elogiano l'informazione sammarinese in tempo di epidemia Oggi è la giornata mondiale della Libertà di Stampa. Il Segretario all'Informazione Lonfernini si unisce al messaggio dei Capitani Reggenti. Il Direttivo della Consulta per l'Informazione sottolinea il ruolo svolto dai media sammarinesi durante l'epidemia

Unendosi idealmente al messaggio della Reggenza per la giornata mondiale della Libertà di Stampa, il Segretario di Stato all'Informazione Teodoro Lonfernini esprime gratitudine agli operatori dei media sammarinesi sottolineando che in un momento straordinario, come quello che il mondo sta attraversando, la cittadinanza ha ricevuto un'informazione continua, efficiente ed oggettiva, propagata attraverso la tv di Stato, i giornali e le tecnologie digitali, facendo sentire tutti parte di una comunità. "Dal canto mio", assicura Lonfernini, "continuerò a difendere il vostro lavoro".

Il Direttivo della Consulta per l'Informazione esprime la convinzione che la professionalità messa in campo dai giornalisti e dai media in questa difficile fase abbia contribuito a rendere i cittadini ancora più capaci di discernere l'informazione seria da quella che non lo è. Sottolineato il ruolo fondamentale del giornalismo sammarinese nel comunicare l'emergenza in maniera corretta e professionale, senza sottrarsi al resoconto doveroso delle criticità e senza generare panico o allarmismi, ma attenendosi ai fatti e al racconto obiettivo delle situazioni.

