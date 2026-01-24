27 GENNAIO Giornata della Memoria: ecco le iniziative a San Marino Ricco calendario di eventi sul Titano al fine di preservare la memoria dell’Olocausto e dei totalitarismi

Per celebrare la Giornata della Memoria, il 27 gennaio, San Marino ha pensato un ricco calendario di eventi al fine di preservare la memoria dell’Olocausto e dei totalitarismi. Usl anticipa la ricorrenza, il 26 gennaio ore 10, con l’incontro “Storie di rifugiati ebrei nella Repubblica di San Marino”, nella sala conferenze del sindacato. Gli storici Antonio Morri e Davide Bagnaresi accompagneranno i presenti in un viaggio nel tempo, riscoprendo il ruolo del Titano durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Biblioteca di Stato propone fino al 27 febbraio il percorso “Libri, vaccino contro l’indifferenza”, con testi e documenti per riflettere sul passato e mantenere viva la consapevolezza nel presente.

Martedì 27 gennaio alle 20, in occasione della ricorrenza internazionale, sarà possibile visitare “I luoghi della memoria”: un percorso guidato tra Borgo Maggiore e centro storico della Città, a cura dell'associazione La Genga. La stessa sera, alle 21, al Cinema Concordia la proiezione gratuita del film “The Monuments Men”, che racconta come degli storici dell'arte abbiano salvato opere preziose sottraendole alla furia devastatrice di Hitler.

Il 30 gennaio alle 21 San Marino Rtv propone l'ultimo episodio della miniserie "Titano - Il Segreto della Libertà" di Roberto Giacobbo, con il racconto della protezione data ad ebrei e sfollati dalla nostra Repubblica durante la seconda guerra mondiale.

Non mancheranno le iniziative culturali per le famiglie e le scuole, come il laboratorio di disegno “Dedicato alla libertà”, il 31 gennaio: nelle due fasce 11.00 - 12.30 / 15.00 - 16.30 alla Galleria Nazionale di Città la giovane illustratrice sammarinese Viola Diletta Felici guiderà l'attività, abbinata a letture propedeutiche.

Chiude il cerchio domenica 1 febbraio - ore 18.00 - "A km 20. Efferatezza nella vita quotidiana”, un intenso reportage teatrale che indaga i crimini nazisti avvenuti nei dintorni di Ehingen, in Germania. Con Ute Zimmermann e il Laboratorio Teatrale Voci al Centro Sociale di Fiorentino.

In parallelo le iniziative dedicate alle scuole: dalla visione del film “Storia di una ladra di libri”, che racconta l’Olocausto dal punto di vista dei giovani, al percorso storico-didattico “Sulle tracce della memoria: storie di ebrei, di ospitalità e di una... Meravigliosa bugia” per le vite del centro. Oltre ad attività tratte da testimonianze e testi letterari. Un ricordo collettivo per non dimenticare e per costruire una memoria condivisa, oggi più che mai attuale.

