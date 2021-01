Giornata della Memoria: il messaggio della Reggenza

A 16 anni dalla istituzione, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, della Giornata della Memoria la Reggenza richiama il senso di quell'atto, attualizzandolo, nell'anno della pandemia, quale eredità per l'oggi e per il futuro. “Davanti alla crisi epocale – scrivono Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini – spetta la responsabilità di mantenere viva questa eredità storica, culturale e morale, perché possa esserci guida nell'affrontare le sfide e i pericoli di una nuova ripartenza”.

Dai Capi di Stato l'impegno perché la Giornata porti ad un percorso di formazione di una coscienza critica, per rafforzare valori e principi alla base della nostra umanità e civiltà, che non si possono considerare acquisiti per sempre”. Giunge il plauso per le tante iniziative in programma in questi giorni, “per trasmettere la consapevolezza di quanto un piccolo Stato possa mostrarsi grande proprio grazie a quei valori di rispetto e solidarietà cui i sammarinesi – scrive la Reggenza – hanno sapute tener fede anche nei momenti più bui della propria storia”.

Non manca un riflessione sul concetto di memoria, quale “dolorosa presa di coscienza del male che alberga in ciascuno di noi; monito per contrastarne la diffusione, specialmente quando più forte è il rischio che a prevalere sulla solidarietà siano atteggiamenti di odio e violenza, o la disinformazione impedisca la conoscenza e la elaborazione delle esperienze, soprattutto quelle più drammatiche”.



