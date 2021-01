Giornata della Memoria: tanti gli eventi coordinati dagli Istituti Culturali

Insieme, le istituzioni e le associazioni, i Castelli e la scuola, la cittadinanza. Il dovere di ricordare l'Olocausto e le sue vittime, in tanti momenti lungo la settimana, attraverso tanti gesti e linguaggi.

Si parte dalla lettura, da oggi fino a venerdì: “Olocausto fra le pagine dell'umanità”, proposte di lettura dalla Biblioteca di Stato; ma anche il percorso virtuale nei luoghi toccati dall'itinerario del libro “La Meravigliosa Bugia”, diffuso via social e con una selezione di documenti esposti per tutta la settimana a palazzo Valloni.

Docu-racconto di ricordo, sempre online, anche quello proposto mercoledì da Giunta di Città e Commissione Politiche Giovanili: “Memorie dalla piccola Repubblica Neutrale”, con storie di accoglienza quotidianità in tempo di guerra.

Fare memoria, dalla scuola, con l'idea della Giunta di Faetano di regalare un libro sul tema ad ogni alunno della V elementare.

Torna “Una luce per non dimenticare”, con l'invito del Centro Sociale di Fiorentino ad accendere, mercoledì sera, un lume sul proprio davanzale a ricordo delle vittime della Shoa.

Ancora, il cinema, sabato alle 15 al Concordia: “Il Figlio di Saul” di Laszlo Nemes.

Per una cittadinanza consapevole, Attiva-mente propone oggi “Una firma contro l'odio”, da sottoscrivere online, a sostegno dell'Istanza d'Arengo per una “Commissione per il contrasto dei fenomeni di razzismo, intolleranza, istigazione all'odio e alla violenza”.

4 appuntamenti, in prima serata su San Marino RTV: domani, Khorakhanè guarderà all'Olocausto dimenticato, quello verso i disabili. Mercoledì la testimonianza della senatrice a Vita, scampata allo sterminio, Liliana Segre. Giovedì la docufiction, con Luca Zingaretti, “Perlasca, un eroe italiano”; mentre venerdì Speciale “La meravigliosa bugia, il percorso nella memoria sammarinese”, in un viaggio didattico insieme ai ragazzi delle scuole.



