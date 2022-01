Giornata della Pace. In Basilica la messa celebrata da Mons. Turazzi alla presenza dei Capi di Stato

Oggi è la giornata della Pace, istituita da papa Paolo VI, e celebrata per la prima volta nel 1968. Da allora ogni primo dell'anno è dedicato alla riflessione ed alla preghiera per la pace: a San Marino messa in Basilica, alla presenza dei Capitani Reggenti e di una delegazione di governo, per una riflessione su un messaggio che invita a scavare nel significato della parola pace. Il Vescovo di San Marino Montefeltro mons. Andrea Turazzi ha ricordato le parole del discorso di Papa Francesco, che per questa 55 esima edizione ha ricordato come nel mondo ancora nella morsa della pandemia, si amplifichi il rumore di guerre e conflitti.

Mons Turazzi ha sottolineato i passaggi nei quali si richiama la responsabilità di chi governa, affinché vengano elaborate politiche che investano sui fondi dedicati all'istruzione e per la promozione e la disponibilità di posti di lavoro, che la pandemia ha colpito sensibilmente. In Basilica è stata ribadita l'importanza del dialogo tra le generazioni come opzione sempre possibile e si è riflettuto sulla concretezza quotidiana della parola pace. Insieme augurio ed obiettivo.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: