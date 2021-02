Giornata della raccolta del farmaco: a San Marino una edizione da record 1.520 le confezioni di medicinali raccolte, contro le 1.282 dell'anno precedente. La soddisfazione degli organizzatori

Una generosità - quella dei sammarinesi - più forte della pandemia, più forte dell'abbondante nevicata, che proprio sabato scorso aveva costretto tanti potenziali donatori nelle proprie case. E invece anche questa volta – soprattutto questa volta – i numeri hanno dato ragione ai promotori: l'Istituto Sicurezza Sociale, in collaborazione con Banco Famaceutico Onlus. 1.520 le confezioni di medicinali raccolte, contro le 1.282 dell'anno precedente: non solo un record, ma anche la conferma di un trend sempre in crescita. Edizione particolare, quella del 2021; emotivamente segnata dall'emergenza covid.

Ma tutto, come annunciato alla vigilia, si è svolto in piena sicurezza nelle farmacie di Serravalle, Borgo Maggiore e Cailungo, dove la raccolta era iniziata già nella giornata di venerdì, nel più rigoroso rispetto delle norme anti-contagio. A causa delle condizioni meteo estreme era stato poi deciso un prolungamento dell'iniziativa fino a tutta la giornata di lunedì. Una capacità di adeguarsi alle difficoltà premiata da una raccolta forse insperata. Da qui il ringraziamento degli organizzatori – fra gli altri - alle Istituzioni, alla Direzione ISS e alla UOC Farmaceutica, ai farmacisti, ai media, ai tanti volontari; e soprattutto ha chi ha scelto di donare. Il materiale raccolto è già in fase di consegna alla Caritas San Marino-Montefeltro, dove per tutto l'anno farmacisti volontari si occuperanno della loro distribuzione.

