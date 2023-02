TURISMO Giornata della resilienza del turismo, Pedini Amati: "San Marino condivide la risoluzione delle Nazioni Unite"

A partire da quest'anno il 17 febbraio si celebra ufficialmente il "Global Tourism Resilience Day", la "Giornata mondiale della resilienza del turismo". La risoluzione è stata proposta dalla Giamaica alle Nazioni Unite e condivisa da 90 paesi. La giornata nasce per sensibilizzare sulla necessità di favorire un turismo resiliente, in grado di far fronte a pandemie, conflitti, terremoti e catastrofi naturali.

'Il “Global Tourism Resilience Day” - scrive la Segreteria di Stato al Turismo - intende incoraggiare lo sviluppo di quelle capacità utili a rispondere meglio alle “interruzioni globali” consentendo al turismo e alla mobilità dei viaggiatori di riprendersi sempre più rapidamente dagli eventi che ne condizionano lo sviluppo. Il turismo è uno dei principali settori economici del mondo, ma è anche una delle industrie più vulnerabili. Lo è per il mondo intero e lo è per la Repubblica di San Marino che non può quindi che condividere a pieno i contenuti della risoluzione delle Nazioni Unite'.

