Giornata della Terra: “Investire nel nostro Pianeta” è il tema scelto quest’anno

Nata nel 1970 negli Stati Uniti, la Giornata della Terra è la più grande iniziativa al mondo dedicata all’ambiente. Si celebra in 193 Paesi, coinvolge 1 miliardo di persone. Lo slogan per il 2022 è “Investire nel nostro Pianeta”. L’Earth Day di quest’anno ci invita a riflettere sul fatto che la finanza privata è probabilmente il più grande acceleratore dei cambiamenti: salvare il pianeta è un’azione che conviene anche da un punto di vista economico.

L’aumento dei fenomeni estremi su scala globale è una costante degli ultimi anni, sia in America che in Europa con temperature mai registrate e incendi devastanti. Il WWF ha pubblicato il report “Giornata mondiale della Terra 2022: un pianeta in bilico”.

Il 75% della superficie terrestre non coperta da ghiaccio è già stata significativamente alterata, la maggior parte degli oceani è inquinata e più dell’85% delle zone umide è andata perduta. Ma non solo. Le specie attualmente minacciate di estinzione sul pianeta sono 1 milione con un tasso di estinzione di specie animali e vegetali 1.000 volte superiore a quello naturale. Nel 2016 le Nazioni Unite hanno scelto proprio la data del 22 aprile per adottare ufficialmente l’Accordo di Parigi cioè l’impegno più importante mai preso contro la crisi climatica.

L’obiettivo di questo accordo è contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C oltre i livelli preindustriali, e di limitare l’aumento a 1,5 °C. Ogni decimo di grado infatti incide tantissimo in termini, ad esempio, di innalzamento del livello dei mari.

La Segreteria al Territorio della Repubblica di San Marino proprio oggi ha lanciato un importante progetto per il recupero e la valorizzazione delle antiche varietà fruttifere italiane a rischio d’estinzione. Il progetto, denominato “il Giardino diffuso della Biodiversità” verrà realizzato dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici in collaborazione con l’agronomo ed esperto di biodiversità italiano Sergio Guidi e l’Associazione Patriarchi della Natura.