DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO Giornata della Vita, il messaggio del Vescovo Turazzi: "Il binomio libertà e vita è inscindibile"

In occasione della 43esima Giornata della Vita, il Vescovo di San Marino-Montefeltro Monsignor Andrea Turazzi ha scritto un messaggio disponendo che venga celebrata con rinnovato slancio in ogni parrocchia e in ogni comunità. La giornata della vita fa parte degli 80 giorni della vita, che cominciano il 4 dicembre con la “veglia della vita nascente” e si concludono l'11 febbraio con la 29esima giornata mondiale del malato.

Leggi il messaggio del Vescovo Andrea Turazzi

