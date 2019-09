Giornata di riconoscimenti internazionali: al Segretario Renzi medaglia dall'Azerbaigian, onorificenza di Sant'Agata a Jorge Colindres

Opera dal 2012 sul Titano e lavora con clienti da tutto il mondo. E' la San Marino Aircraft Registry specializzata nel registro degli aeromobili, in collaborazione con l'Autorità per l'aviazione civile e la navigazione marittima. 240 gli aerei registrati e un'attività che, fanno sapere dall'organizzazione, ha contribuito a far diventare il Paese un punto di riferimento nel settore dell'aviazione. Jorge Colindres, patron della società, ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

I Capitani Reggenti, durante l'udienza, si sono soffermati, tra le altre cose, sul legame d'amicizia con il Titano e sull'indotto economico del settore. Due degli obiettivi di Colindres – il figlio David è ora presidente della società – sono aumentare l'occupazione interna e migliorare i risultati guardando all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

A Palazzo Begni, invece, il Segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, ha ricevuto la medaglia commemorativa per il centenario del servizio diplomatico dell'Azerbaigian dall'ambasciatore Mammad Ahmadzada. Un simbolo di amicizia tra i due Stati e, come sottolinea la Segreteria, di “fervida collaborazione bilaterale”.

Nel servizio, l'intervista a Jorge Colindres (San Marino Aircraft Registry)





L'onorificenza conferita