Giornata Diritti Umani, Esteri: “San Marino unita alla mobilitazione globale per le libertà fondamentali”

10 dicembre 1948: l'ONU adotta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, documento fondamentale per la difesa delle libertà, la carta più tradotta al mondo, per un messaggio ancor più vivo oggi. Parte da qui la Segreteria agli Esteri, in un 2020 in cui la pandemia globale rende ancor più stringente la necessità di ricostruire, mettendo al centro i diritti umani, creando pari opportunità, eliminando diseguaglianze, esclusione e discriminazione. Pandemia, che ha reso ancor più evidente la necessità di una concreta solidarietà mondiale, in una necessaria interconnessione di umanità condivisa. Diritti umani, al centro anche dell'Agenda 2030, quale punto di partenza per uno sviluppo sostenibile. “San Marino – scrivono gli Esteri – si unisce virtualmente alla mobilitazione globale in difesa dei diritti e delle libertà fondamentali e aderisce ad ogni iniziativa” in questa direzione.





Gli effetti del coronavirus nell'accentuare povertà e diseguaglianze: ne ha parlato oggi il Segretario Onu Guterrez; ed è occasione per l'USL per chiedere di tenere "alta la guardia, vegliare e intervenire – scrive il Segretario Giorgia Giacomini – per scongiurare impatti devastanti sulla vita e sulla libertà delle persone”, ricordando, in questo, il ruolo del sindacato.

Correlazione fra Covid e diritti compromessi anche alla base delle riflessioni di Libera, dal diritto al lavoro alla vita, salute ed educazione, evidenziando come, in parallelo, sia cresciuta anche la “necessità di agire insieme e tutti in modo più responsabile”, con particolare riguardo alle scelte di chi ha responsabilità di governo o di chi fa politica. E ricorda chi, proprio nella difesa dei Diritti Umani, viene oggi perseguitato o ucciso.