Giornata disabilità, al concordia Insinna porta il film sul papà del paralimpismo

l'intervista a Flavio Insinna e Marco Pontecorvo

“A muso duro –Campioni di vita”, film incentrato sulla figura di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL considerato “padre” della sport-terapia e del paralimpismo in Italia è stato proiettato al Concordia alla presenza del regista Marco Pontecorvo, del cast, della moglie del Prof. Antonio Maglio, Maria Stella che ha ricordato la modernità del ruolo giocato da suo marito nella storia dello sport e si è augurata di vedere presto San Marino al suo primo paralimpico. Ad interpretare la vita del neuropsichiatra, l'attore Flavio Insinna che quella storia ha un po' dentro da sempre. «A muso duro», è un modo di approcciarsi alle difficoltà della vita, racconta lontano da stereotipi e da toni lacrimevoli non solo la storia di Maglio, ma quella di chi ha preso in mano la propria vita, senza che fosse il limite a condizionarla.

Nel video l'intervista a Flavio Insinna, attore e Marco Pontecorvo, regista "A Muso duro- Campioni di vita"