Giornata disabilità, Commissione Csd Onu in udienza: "Riconoscere potenzialità, non limiti"

Nel video l'intervista a Patrizia Gallo, presidente Commissione Csd Onu

L'inclusione non è un concetto astratto, ma esperienza collettiva, che diventa vivere la cittadinanza. Si racchiude in questo concetto il messaggio ribadito durante l'udienza concessa dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, alla Commissione Csd Onu. L'occasione è la Giornata internazionale delle persone con disabilità e la Giornata Nazionale della Disabilità intellettiva e relazionale.

Riconoscere le persone per le loro potenzialità e non per i propri limiti: questo l'obiettivo che si pone lo Stato. Per raggiungerlo un ruolo cruciale lo riveste la Commissione sammarinese per l'attuazione dei disposti e dei principi contenuti nella relativa convenzione Onu. “Continuiamo a lavorare insieme – sottolinea la Reggenza -, con coraggio e determinazione, affinché il nostro Paese diventi un esempio di vera e piena inclusione”.

Da qui l'appello all'unità delle associazioni: passo storico è stata la nascita, il 21 novembre, del Consorzio etico di San Marino. “Si mira a costruire una società in grado di valorizzare tutti - ribadisce il segretario alla Sanità Mariella Mularoni -. In questo senso rafforzare la rete integrata di servizi sociali, sanitari e lavorativi”. E così viene ricordato il pdl che promuove l'inclusione lavorativa: un progetto delle Segreterie Sanità e Lavoro. Ma non è l'unica iniziativa realizzata o in cantiere.

"I progetti portati nel 2025 - spiega Patrizia Gallo, presidente Commissione Csd Onu - sono stati un corso di formazione per l'affettività e relazioni sociali, uno sulla prevenzione sull'abuso delle donne con disabilità. Stiamo lavorando al progetto di legge dell'inclusione lavorativa e abbiamo già portato le nostre osservazioni tecniche. Dobbiamo arrivare alla proposta da portare in Consiglio Grande Generale. Vogliamo parlare di Caregiver: è una figura ancora non tutelata. Soprattutto vogliamo dare respiro alla Commissione Csd Onu, portando anche ciò che sta facendo San Marino per la disabilità presso l'Assemblea di New York a giugno".

"San Marino è in linea con gli altri Stati - continua la Gallo -, ci sono ancora sicuramente dei servizi che dobbiamo attivare. Abbiamo sentito anche le parole del Segretario di Stato Mularoni che sta già predisponendo un appartamento di 150 metri quadri per il "dopo di noi". Questo servizio è una richiesta sempre più importante delle famiglie. Le famiglie ci stanno chiedendo aiuto, si vive molto la solitudine e si pensa soprattutto a un domani, dove i nostri ragazzi saranno".

Nel video l'intervista a Patrizia Gallo, presidente Commissione Csd Onu











